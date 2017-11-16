В заведениях сети быстрого питания в Москве и Санкт-Петербурге появится в продаже новый «Хайп Бургер» от оператора связи

МТС и Burger King объявили о сотрудничестве: с 20 ноября в международной ресторанной сети быстрого питания в Москве и Санкт-Петербурге появится в продаже новый «Хайп Бургер» от оператора связи.

Поучаствовать в создании рецепта бургера могут все желающие: на сайте оператора открылось голосование за ингредиенты, которые войдут в состав бургера.

К названиям ингредиентов в МТС и Burger King подошли нестандартно. Участникам голосования предложены: «тру говяжья котлета», «пати-перец халапеньо», «рил ток салатный листок», «тверк томат», «отжаренный лук» и другие.

C 20 ноября бургер по уникальному рецепту поступит в продажу во всех ресторанах сети Burger King Москвы и Санкт-Петербурга. Лимитированный «Хайп Бургер» будет доступен один месяц.

МТС также обещает добавить «секретный ингредиент», который позволит покупателям «Хайп Бургера» после 20 ноября зайти в закрытый раздел на hype.mts.ru и побороться за призы от самых хайповых брендов, которые будут разыграны по модной среди молодёжи системе дропов.

Команда МТС:

Глаголева Наталия

Заболоцкая Антонина

Копытин Валерий

Кульбацкая Юлия

Верстин Николай

Богданова Марина

Карпенко Евгения

Mosaic:

Рыбушкин Андрей

Красовская Ирина

Гаджиева Мария

Fuse:

Ефимов Антон

Петрова Яна

Burger King:

Шестов Иван