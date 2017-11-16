МТС и Burger King объявили о сотрудничестве: с 20 ноября в международной ресторанной сети быстрого питания в Москве и Санкт-Петербурге появится в продаже новый «Хайп Бургер» от оператора связи.
Поучаствовать в создании рецепта бургера могут все желающие: на сайте оператора открылось голосование за ингредиенты, которые войдут в состав бургера.
К названиям ингредиентов в МТС и Burger King подошли нестандартно. Участникам голосования предложены: «тру говяжья котлета», «пати-перец халапеньо», «рил ток салатный листок», «тверк томат», «отжаренный лук» и другие.
C 20 ноября бургер по уникальному рецепту поступит в продажу во всех ресторанах сети Burger King Москвы и Санкт-Петербурга. Лимитированный «Хайп Бургер» будет доступен один месяц.
МТС также обещает добавить «секретный ингредиент», который позволит покупателям «Хайп Бургера» после 20 ноября зайти в закрытый раздел на hype.mts.ru и побороться за призы от самых хайповых брендов, которые будут разыграны по модной среди молодёжи системе дропов.
Команда МТС:
Глаголева Наталия
Заболоцкая Антонина
Копытин Валерий
Кульбацкая Юлия
Верстин Николай
Богданова Марина
Карпенко Евгения
Mosaic:
Рыбушкин Андрей
Красовская Ирина
Гаджиева Мария
Fuse:
Ефимов Антон
Петрова Яна
Burger King:
Шестов Иван