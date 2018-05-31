В рамках существующих соглашений компании совершенствуют технологию связи в России

Мобильный оператор МТС, компания Ericsson и Intel провели одну из первых в мире демонстраций использования технологий 5G в реальном времени для профессионального киберспортивного игрового состязания, сообщили в пресс-службе оператора.

Компании представили совместную работу участникам конференции Startup Village 2018. На тестовом фрагменте сети 5G участники могли протестировать игру киберспортивной команды Immergity, в которой геймеры в роли пилотов межгалактических кораблей в шлемах виртуальной реальности сражались с силами вышедшего из-под контроля человечества искусственного интеллекта.

Две игровые станции взаимодействовали между собой в виртуальной космической игре через базовую станцию Ericsson и мобильный терминал Intel в диапазоне 28 ГГц с минимальной скоростью отклика между оконечными устройствами в 4 мс, что как минимум в пять раз меньше, чем в сетях LTE.

«В сотрудничестве с партнерами мы продолжаем демонстрацию возможностей технологий 5G для различных сценариев использования. На этот раз в „реальных боевых условиях“ геймеры использовали между собой радиоканал 5G. Результаты игр показали такое преимущество новой технологии как минимальное время отклика. Скоро это качество будет широко востребовано не только для развлечений, но и для повседневных нужд: для дистанционного управления различными процессами, на беспилотном транспорте, а также в „тактильном интернете“ — например, в телемедицине или в дистанционном обучении — там, где критически важна скорость реакции и точная передача мелкой моторики», — сообщил вице-президент по маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

«5G — это масса инновационных промышленных и потребительских сценариев в разных сферах — умное производство, умные здания, управление дорожным трафиком и общественным транспортом, счетчики, потребительская электроника. Гейминг — одна из самых быстро развивающихся отраслей и важная часть жизни многих людей. Помимо высокой скорости передачи данных и быстрой работы интернета внедрение технологий 5G приведет к сокращению времени отклика сети и увеличению продолжительности работы батарей устройств. Эти аспекты будут критично важны в сценариях, которые мы представили сегодня совместно с нашим стратегическим партнером МТС», — прокомментировал Ханнес Экстрём, вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с МТС.

«Мы рады представить в России одну из первых в мире демонстраций использования технологий 5G в реальном времени для профессионального киберспортивного игрового состязания. Киберспорт активно развивается в России и в мире, предъявляя новые требования к технологиям, а 5G позволяет вывести впечатления от игры с беспроводным подключением на новый уровень. Платформа Intel 5G Mobile Trial Platform поддерживает новейшие беспроводные интерфейсы и коммуникационные протоколы и дает возможность оценить преимущества надежного соединения с малым временем отклика, что критично для многих цифровых направлений настоящего и ближайшего будущего», — отметила Наталья Галян, региональный директор Intel в России.

Напомним, ещё в декабре 2015 года МТС и Ericsson договорились о проведении совместных исследований, направленных на использование технологий связи в сетях 5G в России. В рамках соглашения компании работают над формированием технических требований к новому поколению связи.