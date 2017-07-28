Купить его можно будет в киосках на территории сада «Эрмитаж», парков «Красная Пресня», «Сокольники», «Северное Тушино» и др.



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Московские парки с 1 августа начнут продавать фирменную марку мороженого, сообщается на сайте столичной мэрии.

Парки столицы запускают собственный знак: сливочное мороженое с кусочками печенья. Мороженое можно будет приобрести уже в августе в киосках на территории сада «Эрмитаж», в Московском зоопарке, в парке Победы на Поклонной горе, «Царицыне» и других парках.

Всем покупателям предложат поучаствовать в конкурсе и выиграть призы. Участникам нужно первыми собрать фирменный хештег #всевпарк из букв под крышечками мороженого. В рамках конкурса будут разыграны велосипед, гироскутер и абонементы на бесплатный прокат спортивного оборудования.