Музыкальный рекламный ролик продвигает тариф «Включайся! Слушай»

На смену абсолютно «свободному» мальчику, напевающему хит Кипелова в рамках рекламы тарифа «Включайся! Слушай», «МегаФон» пригласил популярного исполнителя Monatik, вместе с которым устроил марафон бесплатной музыки.

Сюжет ролика строится вокруг девушки, которая вышла на утреннюю пробежку. Увлекшись прослушиванием любимой музыки, героиня теряет счет времени, но это ее не тревожит, потому что на тарифе «Включайся! Слушай» музыка бесплатна и безлимитна.

Компанию девушке во время утренних спортивных процедур составил известный певец Monatik, который призывает заряжать свои смартфоны, т.к. разряженный аккумулятор – это единственное, что может помешать прослушиванию музыки.

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям – Снежана Черногорцева

Руководитель по интегрированным коммуникациям – Андрей Литвинов

Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям – Ольга Кубатко

Продюсер – Александра Потапова

Instinct (креатив)

Креативные директора – Роман Фирайнер, Алексей Мешков

Копирайтер – Любовь Лямкина

Арт-директор – Нина Вилисова

Директор по стратегическому планированию – Андрей Морозов

Руководитель отдела по работе с клиентами – Сандра Капчиц

Руководитель группы по работе с клиентами – Елена Смирнова

Менеджер по работе с клиентами – Алиса Смирнова

Action film (продакшн)

Режиссер – Таня Муиньо

Оператор – Никита Кузьменко