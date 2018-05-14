Ведомство провело масштабное исследование российского рынка

Роспотребнадзор выявил недочёты в 20% проб молока, в 35% образцах сливочного масла и в 60% творога, продающихся в российской рознице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверка проводилась по поручению правительства РФ в феврале-марте 2018 года. В исследовании участвовали творог жирностью 9%, молоко 3,2% и сливочное масло 72,5% - всего 250 образцов федеральных и региональных брендов.

«Результаты исследований молочной продукции показали, что подавляющее большинство проб молока и сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям: 72 пробы молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 82 отобранных, 28 проб творога из 73 отобранных», — отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что нарушения по творогу связаны в основном с микробиологическими показателями, то есть, скорее говорят о нарушениях при транспортировке или хранении товара, а не при производстве, пояснили в ведомстве.

Кроме того, молочная продукция была проверена на наличие антибиотиков. Превышение количества антибактериальных веществ было обнаружено в пяти пробах молока, девяти — творога и двух — сливочного масла. В ходе исследований не были обнаружены пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов и радиологических показателей в образах не превысило нормы.