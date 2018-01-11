У Bosco эксклюзивный контракт с МОК до 2020 года



Михаил Куснирович. Фото РИА Новости

Международный олимпийский комитет согласился убрать бренд Bosco с формы сотрудников МОК, сообщает RNS со ссылкой на основателя компании Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. На эмблему Bosco будет нашит логотип с аббревиатурой IOC (МОК). Отказ от бренда будет действовать до тех пор, пока Олимпийский комитет России не будет восстановлен в правах.

Куснирович отметил, что президент МОК Томас Бах также согласился с его просьбой об отмене совместных мероприятий с МОК — совместных пресс-конференций и программ гостеприимства. «Да, он принял это. Но вместе с тем он в своем письме указал, что надеется на дальнейшее сотрудничество, когда весь кризис разрешится», — рассказал Михаил Куснирович. По словам Куснировича, сам он не поедет на Игры в Пхенчхане.

Ранее Bosco di Ciliegi стала эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников МОК. Bosco выиграла тендер на предоставление спортивной и парадной одежды чиновникам Комитета до 2020 года. Предыдущий контракт на поставку формы принадлежал Nike. После того, как стало известно об отстранении России от участия в Олимпийских Играх-2018 в Корее, Михаил Куснирович попросил МОК не использовать бренд компании Bosco.