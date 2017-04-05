У рекламы одежды и обуви самая высокая конверсия в покупку, показало исследование Mail.Ru Group



Фото: depositphotos.com

Реклама в социальных сетях привлекает больше внимания и вызывает больше интереса, чем на других площадках и в поисковиках. К такому выгоду пришли аналитики Mail.Ru Group после опроса 1200 пользователей соцсетей старше 14 лет.

Коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова объясняет это ростом mobile-only аудитории и доли мобильного трафика в целом, благодаря чему пользователи видят персонифицированную и геотаргетированную кампанию. Она основана на их потребностях и предпочтениях, что не только повышает конверсию, но и дает возможность транслировать актуальную и не вызывающую негатива рекламу. Кроме того, высокий интерес пользователей к мультимедиа-контенту поддерживает тренд развития видеорекламы и дает возможность экспериментировать с форматами.

Исследование подтверждает: контент, который компании публикуют на своих официальных страницах, вызывает доверие, а наибольшим интересом пользуются скидки и акции от брендов. Интерес к участию в конкурсах и розыгрышах находится на достаточно высоком уровне – это привлекает 55% респондентов. Две трети пользователей подписаны на группы брендов, причем женщины охотнее мужчин (72% против 58%) подписываются на бренды в социальных сетях, а самыми активными оказались пользователи в возрасте от 25 до 34 лет.

Более половины (53%) опрошенных считают, что самая интересная реклама в соцсетях – у музыки и фильмов. 44% респондентов больше всего интересуют кампании, посвященные одежде, обуви и моде; 43% — развлекательным мероприятиям. 41% интересуется рекламой гаджетов, бытовой техники и электроники, 38% — рекламой путешествий.

Респондентов также спросили, какие категории товаров они покупали после просмотра рекламы в социальных сетях. Выяснилось, что самая высокая конверсия в покупку у рекламы одежды, обуви и всего, что связано с модой: 40% пользователей заявили, что покупали товары из этой категории после того, как видели их рекламу. Реклама из категории «Красота и здоровье» подтолкнула к покупке 32% опрошенных, товаров для детей — 20%, а игр и игровой валюты — 8%.