Тенденцию связывают с растущей популярностью смартфонов и пакетных тарифов

За девять месяцев 2017 года российские сотовые абоненты передали более 4480 Пбайт данных, что почти на 90% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом количество пользователей мобильного доступа выросло примерно на 7% до 123 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Минкомсвязи.

Рост передачи данных в своих сетях отмечают все операторы. За 9 месяцев передача данных в сети МТС выросла более чем на 95%. В «МегаФоне» рост за январь–сентябрь составил 58%, а у Tele2 – 200%, говорят их представители. В III квартале 2017 года год к году мобильный трафик «ВымпелКома» вырос на 52%.

Разница в темпах роста может объясняться разным проникновением смартфонов с LTE на сетях операторов и разной активностью в продвижении мобильного интернета. Так, Tele2 сейчас отстраивает свои сети LTE, тогда как сотовые компании большой тройки начали это строительство раньше, поэтому трафик Tele2 растет быстрее. Кроме того, расширяется география работы сетей LTE – быстрый интернет появляется там, где его раньше не было.

Операторы предлагают своим абонентам пакетные тарифы с предоплаченными гигабайтами интернета. Плата по этим тарифам не снижается, но операторы включают в них все больше и больше трафика и снижается удельная стоимость мобильного доступа. Также продолжается рост числа пользователей смартфонов и других подключаемых к интернету мобильных устройств.

На рост мобильного трафика также сказался тот факт, что доля смартфонов в продажах аппаратов растет. В абсолютном выражении продажи смартфонов выросли в первом полугодии этого года на 10% до 12,4 млн устройств. И подавляющее большинство (87,7%) устройств, проданных в первой половине этого года, поддерживало LTE.