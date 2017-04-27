Расходы американских рекламодателей на мобильную рекламу достигли рекордной отметки



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Мобильная реклама продолжает ставить рекорды. По итогам 2016 года она впервые привлекла более половины digital бюджетов в США. Американские рекламодатели потратили на мобильную рекламу 36,6 млрд долларов, что составляет 50,5% от национальных расходов на интернет-рекламу. Объем рынка цифровой рекламы также достиг рекордной отметки в 72,5 млрд долларов, говорится в исследовании IAB и PwC US.

И рынок в целом, и мобильный сегмент росли двузначными темпами: на 22% и 77% соответственно. За короткий срок мобильной рекламе удалось увеличить свою долю почти в полтора раза — в 2015 году на нее приходилось 35% бюджетов. Вице-президент IAB Дэвид Доти считает такой расклад закономерным, поскольку современный мир можно с уверенностью назвать мобильным. Маркетологам уже впору говорить не mobile-first, а mobile-only. В отчете также отмечается успех онлайн-видеорекламы, которая стала эффективным способом привлечь заинтересованную аудиторию.

Теперь цифровой ландшафт определяют мобайл, социальные сети, видео и программатик. Все вместе они предлагают беспрецедентный охват аудитории, говорит партнер PwC US Дэвид Сильверман. Большой потенциал есть и у аудиорекламы в интернете — в 2016 году объем сегмента составил 1,1 млрд долларов. Появление новых форматов позволит маркетологам найти аудиторию дома, в их свободное время, уверены эксперты.

По оценкам IAB, мобильная реклама росла за счет контекстной и медийной. За год доля контекста сократилась с 34% до 24,5%, дисплейной — с 23% до 19%. Расходы на видеорекламу увеличились на 53%, до рекордных 9,1 млрд долларов, затраты на продвижение в соцсетях выросли на 50% и составили 16,3 млрд. Крупнейшими категориями на американском digital рынке являются ритейл (21,3%), финансовый сектор (13,3%) и автомобили (12,5%).