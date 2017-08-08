Ко Всемирному дню кошек

Сегодня отмечают один из самых общественно важных праздников в мире – Всемирный день кошек. Мы не смогли пройти мимо этого события и собрали много разной рекламы с котиками. Просто много разной рекламы с котами, и ничего больше.

«Котозависимость»

Хит нынешнего года – реклама Whiskas с Семеном Слепаковым. В ролике флегматичный Семен поет о рабстве, в которое попал, когда завел кота, а рядом с ним разгуливают огромные коты.

Текст песни хочется немедленно растаскивать на цитаты: «Бог так сильно любит кота, что даже создал меня», «Мама, твой сын котоман», «В моих соцсетях уж год сплошной непрерывный кот, друзья перестали давно ставить лайки и ждут, когда он умрет».

Итог – почти 12 миллионов просмотров на Ютубе.

«Не выезжай из комнаты, не возжелай квартиры»

Экзистенциальный ремикс на стихотворение Бродского «Не выходи из комнаты» от ЦИАНа. В ролике кот зачитывает мрачный рэп о том, что не нужно переезжать, «не в двушке счастье» и «все равно одно и то же под окнами».

Градус отчаянья нарастает с каждой строчкой, под конец кот рекомендует до старости жить с родителями в однушке, но тут появляется надпись: «Не слушай кота. Найти себе нормальное жилье».

Хэппи энд.

Коты «Сбербанка»

Необычный проект как для самого Сбербанка, так и для всего рынка финансовых услуг – сервис по доставке котов на новоселье. В 2014 году банк предложил своим клиентам оригинальную услугу - выбрать и заказать кота, который первым войдет в новую квартиру.

Вы удивитесь, но котов заказали довольно много людей. (В негласном зачете победил рыжий кот Абрикос, его выбирали чаще всего).

Широкий ассортимент котов

Владельцы приюта для кошек и собак в Атланте решили прорекламировать собственное заведение. Они сняли нелепый ролик в стиле телемагазинов на диване, где ведущий настойчиво пытается продать зрителям котов.

Главный герой ролика с идиотическим упорством предлагает широкий ассортимент кошек. «Хотите сонных кошек? Это самый сонный кот, которого вы когда-либо видели. Все наши коты самоочищающиеся». В приюте есть не только кошки, но и собаки. «Попробуйте эту новую штуку под названием «собаки». Серьезно, они очень крутые, попробуйте».

Кот Борис

Цикл рекламы про кота Бориса знаком каждому, у кого есть или когда-нибудь был телевизор. В роликах для Kitiket с котом происходят нехитрые приключения – он ловит пчелу лапой, точит когти, бегает, но все мы знаем, что это все не просто так, а из-за невероятной бодрости.

«В ЧЕМ СЕКРЕТ БОДРОСТИ КОТА БОРИСА? ЭТО KITEKAT»

Слова, знакомые с детства.

Кот выбирает тачку

Рекламный ролик Hyundai, в котором хамоватый кот помогает своему владельцу выбрать машину. Запоминающиеся диалоги, шутки про рыбу и как итог – 2,5 миллиона просмотров.

Креативное агентство для кошек

BBDO Пекин создало кошачье рекламное агентство Miao Meow, Mew & Mao для сбора средств на благотворительность. В ролике снялись бродячие кошки, которые стали креативными директорами, аккаунт-менеджерами и копирайтерами. Как и у людей, у них проходят брифинги и совещания, им не чужды творческие муки.