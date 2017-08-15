Россия стала первой страной за пределами США, где канал поменял эфирное оформление

Этим летом детский телеканал Nickelodeon полностью поменял эфирное оформление и стилистику коммуникаций. Россия стала первой страной за пределами США, где был проведен ребрендинг. Авторы проекта хотели показать мир глазами детей, где главную роль играет воображение. Губка Боб Квадратные Штаны превращается в игровую площадку, а пончики вырастают до гигантских размеров.

Последний раз фирменный стиль канала в России обновлялся в 2013 году. С тех пор многое изменилось, в том числе и предпочтения детской аудитории. Ребрендинг телеканала этим летом стал ответом на все эти перемены.

«Мы вместе с глобальными коллегами почувствовали, что время меняться пришло, и нам очень приятно, что Россия стала первой страной за пределами США, где был проведен ребрендинг. Россия является важным рынком для Nickelodeon, ведь здесь мы работаем уже более 18 лет и занимаем лидирующие позиции», - рассказала Sostav Мария Косарева, главный редактор телеканалов Viacom и руководителя каналов детского и семейного вещания Nickelodeon, Nick Jr., Nickelodeon HD.

Телеканал до ребрендинга

Ребрендинг телеканала провела команда агентства Superestudio (Аргентина). Новый девиз канала «Дети – на первом месте!». Авторы проекта хотели подчеркнуть роль воображения, творчества и игры в жизни детей. Стиль Nickelodeon стал немного сюрреалистичными за счет необычной смеси фотографий, анимации и видео. Новое эфирное оформление включает в себя более 300 элементов, в том числе ID-заставки, филлеры, анонсирующие бамперы, визуальные эффекты и обширный графический пакет для создания промо-роликов.

Телеканал после ребрендинга

«Дети постоянно исследуют мир, получая новые знания и открывая для себя удивительные вещи, — комментирует Иезекииль Рормосер, исполнительный и генеральный креативный директор агентства Superestudio, — То, насколько глубоко Nickelodeon знает своих зрителей, позволило нам выполнить три творческие задачи: быть искренними, удивлять и максимально воплотить в брендинге идею игры. И заодно создать визуальный ряд, в котором дети были бы на первом месте. Я очень доволен результатами нашей работы вместе с Nickelodeon и горд, что вместе нам удалось создать что-то новое, поражающее воображение и при этом полностью в стиле бренда».

«В жизни каждого ребенка игра занимает центральное место. Каждый день дети познают мир, искренне удивляясь и радуясь своим открытиям. И наша задача как детского телеканала – привнести в их мир еще больше игры», - добавила Мария Косарева.

Логотип канала в своем традиционном оранжевом цвете теперь может размещаться на новой яркой палитре цветов, которая включает фиолетовый, светло-голубой, салатовый и кремовый цвета.

Адаптируя глобальные креативные материалы к российским условиям, команда телеканала провела фотосессию и видеосъемку детей из России. Максим Прохоров, старший креативный продюсер телеканала Nickelodeon Россия, подчеркнул, что участие российских детей в жизни канала и локальное производство контента всегда было одним из главных приоритетов Nickelodeon.

«Мы видим, что аудитория становится все более интерактивной», - отметила Мария Косарева, - «дети чаще пользуются смартфонами и планшетами, что видно по результатам наших исследований. Поэтому периодически мы запускаем кампании, в которые интегрируются телевизионный эфир и диджитал-площадки канала».

Пример такой кампании – марафон «Потерянные сокровища», посвященный Губке Бобу Квадратные Штаны. В первый день марафона состоялась премьера эпизода «Бюро находок». Затем на сайте канала появилась онлайн-игра по мотивам шоу, в которой маленькие зрители вместе с Губкой Бобом искали предметы в комнате забытых вещей ресторана «Красти Крабс».

Кроме того, телеканал регулярно организует твит-чат и твит-битвы. Например, интерактив ко Дню рождения Nickelodeon Россия, когда зрители поздравляют канал. Твиты, опубликованные в этот день с определенным хэштегом, могут оказаться в эфире телеканала в режиме реального времени. В 2016 году охват аудитории твит-чата составил почти 100 000 человек.