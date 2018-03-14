В ведомстве планируют таким способом добиться смещения потребительского спроса в сторону более «здоровых» продуктов

В рамках стратегии формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения России настаивает на введении акцизов на избыточное содержание соли и сахара в продуктах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом в Минздраве отмечают, что не планируют запрещать те или иные продукты в рамках стратегии ЗОЖ. Вместо этого в ведомстве ожидают смещения потребительского спроса в сторону более «здоровых» продуктов питания и сокращения количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения.

Ранее Минсельхоз написал отрицательный отзыв на проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни из-за предложений по введению акцизов на соленые продукты. В Минсельхозе настаивают, что потребление соленых огурцов и квашеной капусты — российская пищевая традиция.