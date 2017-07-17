Производители алкогольных напитков уверены, что такие меры приведут к росту употребления населением контрафакта



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В Минздраве обсуждают вопрос о включении пункта о запрете продажи алкоголя в выходные дни в "Стратегию формирования здорового образа жизни населения", сообщают "Известия".

Соответствующее предложение внёс Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины. После согласования на межведомственном уровне станет известно, как проект будет реализован. "Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — сообщили в пресс-службе центра, добавив, что проект пока в стадии разработки.

Минздрав напомнил, что регионы могут сами ограничивать и даже полностью запрещать продажу алкогольной продукции. Как правило, нельзя купить спиртное в День Победы, День защиты детей или День молодежи. Регионы так же дополнительно увеличивают временные рамки, запрещающие покупку. Самые серьезные ограничения действуют в Чукотском автономном округе. Там нельзя купить алкоголь от одного до шести дней в неделю. В селе Краснено Анадырского муниципального района его вообще не продают.

Представители производителя алкоголя "Татспиртпрома" считают, что этот запрет приведет к потреблению населением нелегальной продукцией. А это в свою очередь может усугубить, а не решить проблему.

Напомним, что на федеральном уровне закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" запрещает продажу спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.