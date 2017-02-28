Возрождение страховой системы позволит повысить пособия и снять нагрузку с госбюджета



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Россия может перейти на модель страхования от безработицы «за пределами 2020–2022 годов», заявил глава Минтруда Максим Топилин. Возвращение к такой системе - предмет обсуждения с бизнесом и профсоюзами. Главным вопросом является размер тарифа. В ведомстве считают оптимальным вариант с отчислением 1% страховых взносов с фонда заработной платы, сообщил чиновник в интервью РБК.

Это позволит направить на выплату пособий по безработице около 200 млрд рублей — в пять раз больше, чем выделяется из бюджета сейчас. Кроме того, страховая модель могла бы решить проблему с выплатой долгов по зарплате работникам компаний-банкротов. При отсутствии конкурсной массы этот вопрос остается нерешенным.

Система страхования от безработицы существует во многих странах. В России внебюджетный Фонд занятости работал с начала 1990-х по 2001 год, он наполнялся за счет взносов в размере 1,5–2% от фонда оплаты труда. В настоящее время пособия по безработице финансируются из федерального бюджета и фактически являются формой государственной соцподдержки. Размер пособий - от 850 до 4900 рублей - не менялся уже несколько лет.

Минтруд стремится к тому, чтобы россияне перестали использовать канал безработицы как механизм по оказанию социальной помощи. В прошлом году ведомство разработало законопроект, который предполагает адресное назначение пособий и ограничение круга их получателей. По мнению министерства, минимальные пособия не должны получать долго или никогда не работавшие люди. За счет перераспределения средств чиновники надеются повысить пособия тем, кто попал под сокращение, и тем, кто до обращения в службу занятости зарабатывал в течение шести месяцев. Законопроект проходит согласование с Минфином и Минюстом.

Топилин опроверг информацию о подготовке «налога на тунеядство». Однако в текущем году министерство планирует представить схемы легализации доходов, чтобы гражданин мог выбрать наиболее удобный способ «выхода из тени».