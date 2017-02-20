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Министерство промышленности и торговли РФ предложило компании Nike локализовать производство на территории России и предложило свою помощь в организации, сообщает RNS со ссылкой на заявление замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
По словам чиновника, на прошлой неделе ведомство провело рабочую встречу с представителями таких крупных брендов как “Декатлон", "Спортмастер", Nike, Finn Flare. Всем им было сделано предложение по локализации производства в России. В пресс-службе ведомства уточнили, что рабочая группа по этому вопросу пока не создавалась.
Отметим, что ранее Минпромторг, проверив продукцию Zara и признав ее несоответствующе