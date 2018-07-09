По мнению ведомства, это позволит снизить стоимость лекарств

Количество аптечных организаций могут сократить, так как в крупных городах аптек слишком много и из-за этого растут цены на лекарства, а на малонаселенных территориях медикаменты остаются труднодоступными, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разработанную Минпромторгом стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.

По мнению авторов проекта, рост числа аптек за последние десять лет негативно сказался на конкуренции. «Происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей», — полагают они.

Кроме того, избыточное количество аптек в местах с высокой покупательной способностью и нехватка аптек в местах с низкой плотностью населения формируют «территориальную лекарственную недоступность». Наибольший доход при распределении прибыли между производителями и товаропроводящей сетью получают именно аптеки, что лишает отрасль инвестиций, считают в Минпромторге.

Участники рынка против нововведений. Конкуренция сама по себе не может приводить к росту цен, нерентабельные аптеки уйдут с рынка без регуляторного вмешательства, а государство могло бы заняться отпуском препаратов в местах с низким трафиком, так как бизнесу невыгодно открывать точки в отдаленных уголках страны, отмечают они.

Представители отрасли считают, что основной причиной роста цен на препараты в течение последних пяти лет является девальвация рубля. «Доля импортных препаратов составляет более 50%, а многие отечественные лекарства производятся из зарубежных субстанций и на иностранном оборудовании», — поясняет управляющий партнер «Проектирования систем управления» Павел Лисовский.