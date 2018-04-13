Регулирование электроэнергетики могут передать отдельной структуре

Министерство промышленности и торговли России могут объединить с Министерством энергетики после инаугурации президента и при смене правительства, сообщает RNS со ссылкой на источник в правительстве и источники, знакомые с ситуацией.

«Такие разговоры ведутся. Раньше уже были схожие практики. Поэтому история обсуждается», — заявил источник в одной из нефтяных компаний издания.

По словам собеседников, регулирование электроэнергетики могут передать отдельной структуре. Это один из вариантов структуры нового правительства, но могут иметь место и любые другие варианты.

Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича, представители Минпромторга и Минэнерго от комментариев отказались.

В 2008 году Министерство промышленности и энергетики РФ было упразднено, в результате чего были образованы Минпромторг и Минэнерго. В периметр вопросов, которые курировало министерство, входили: регулирование промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, развитие авиационной отрасли, обеспечение единства измерений, освоение месторождений полезных ископаемых на основе соглашений о разделе продукции, развитие науки и техники в интересах обороны и безопасности государства.