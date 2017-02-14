Инициативу уже поддержали в правительстве



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Власти решили бороться с практикой создания так называемых «зеркал» — запасных адресов, на которые переезжают пиратские сайты при блокировке основного сайта. Минкомсвязи предлагает ограничивать доступ к таким ресурсам на основании обращений правообладателей в Мосгорсуд. Кроме того, чиновники хотят добавить новую обязанность для поисковиков, чтобы те удаляли сведения об указателях страниц из своей выдачи. Поправки уже одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Для «зеркал» придумали термин «производный сайт в сети Интернет» — это ресурс, имеющий с изначальным сайтом сходный вид или название. Он может быть создан в результате перемещения, полного или частичного копирования информации, автоматической синхронизации, перевода информации с одного языка на другой язык. Под это определение попадают и сайты, на которые пользователей направляют после автоматической переадресации.

Минкомсвязи может получить полномочия по признанию того или иного интернет-ресурса копией пиратского. Порядок выдачи заключения будет утвержден правительством. При наличии решения Мосгорсуда и заключения Минкомсвязи правообладатель сможет потребовать ограничить доступ к «зеркалам».

Согласно законопроекту, Мосгорсуду даются сутки на публикацию решения и его отправку в Роскомнадзор. В свою очередь, регулятор направит операторам связи и поисковикам запрос о блокировке пиратского сайта и его «зеркал». Провайдеры должны будут заблокировать сайты в течение суток, а поисковики будут обязаны прекратить выдачу сведений в течение трех суток.

Участники рынка считают, что у владельцев «зеркал» должно быть право обжаловать решение властей. Иначе появится риск серьезных злоупотреблений, полагают в «Яндексе». Источники в интернет-отрасли предупреждают об угрозе для законопослушных сайтов, которые делят IP с пиратским «зеркалом».

Напомним, после блокировки RuTracker.org владелец торрент-трекера приобрел более 100 «зеркал» в различных доменных зонах. Среди купленных доменов были rutracker.net и ru-tracker.net. Тогда глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявлял, что процесс блокировки «зеркал» должен стать обычной практикой.