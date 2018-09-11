Минкомсвязи собирается увеличить доходы медиаиндустрии на 30%

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует за шесть лет увеличить объемы доходов медиаиндустрии на 30%, то есть с 530 млрд рублей до 700 млрд рублей ежегодно, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина.

«Наши планы и приоритетные задачи — увеличить объемы медиаиндустрии <…> Нигде в планах и прогнозах не брали в расчет финансирование по линии государства, по федеральному и региональному финансированию в индустрию поступает порядка 100 млрд рублей ежегодно. Сегодня индустрия — это и реклама, и подписка, игры, и книги — генерирует примерно 530 млрд рублей в год. За шесть лет мы хотим увеличить до 700 млрд рулей, без госучастия», — сказал он.

Добиться такого увеличения планируют за счет борьбы с пиратством, увеличения расходов населения на медиапотребление, повышения качества продукции, расширения каналов потребления и освоения с помощью приложений новых платформ. Кроме того, планируется активно расширять рынки сбыта продукции, в том числе и зарубежные.

При этом перспективными остаются рынки Азии и Латинской Америки. Кроме того, увеличить доходы планируется за счет роста рекламного рынка, в том числе за счет легализации и снятии дальнейших ограничении и за счет увеличения числа платных премиальных сервисов, а также за счет увеличения производительности труда, рассказал Волин.