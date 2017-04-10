Власти заподозрили компанию в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам



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Министерство труда США обнаружило признаки дискриминации женщин в данных о зарплате интернет-компании Google, сообщает The Independent. Соответствующая информация уже направлена в суд Сан-Франциско.

Специалисты министерства обнаружили существенные различия в зарплатах мужчин и женщин, работающих в Google. Оказалось, что при выполнении одного и того же объема работы мужчиной, оплата его труда составляет в несколько раз больше, чем у женщины. Таким образом, Министерство труда сделало вывод, что технологический гигант ущемляет права представительниц прекрасного пола.

“Расследование продолжается, однако на текущий момент мы получили подтверждения дискриминации в отношении женщин на более распространенных должностях в Google”, — сообщила юрист министерства Джанет Херолд.

В свою очередь, интернет-гигант отрицает все обвинения подобного рода. В компании уже заявили, что регулярно проводят различного рода анализы, в том числе и заработной платы. Никаких признаков дискриминации в Google не обнаружили, никаких различий в оплате труда мужчин и женщин на предприятии не существует.

Власти начали проверять Google на соответствие закону о равных возможностях в январе текущего года. Тогда же Министерство труда США подало иск в суд с требованием предоставить данные о зарплатах в компании.