Минимальную стоимость могут также получить вино и винные напитки

В Министерстве финансов России в нынешнем году могут пересмотреть минимальные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые ввести их для вина и винных напитков, сообщают «Известия» со ссылкой на документ аналитической службы Росалкогольрегулирования.

Сейчас ведомство проводит предварительный расчет минимальных цен по формуле для каждого из видов спиртных напитков. Эксперты прогнозируют, что минимальные розничные цены будут пересмотрены в сторону повышения. Отмечается, что цены на напитки могут быть пересмотрены Минфином в течение нынешнего года.

Напомним, минимальные цены на алкогольные напитки Минфин в последний раз устанавливал в 2017 году. Для водки стоимость составила 205 руб. за 0,5 л, а для коньяка — 371 руб. за 0,5 л. В 2016 году также была введена минимальная цена на шампанское — 164 руб. за 0,75 л. Минимальные цены на вино и винные напитки ранее никогда не устанавливались, однако этот вопрос обсуждался.