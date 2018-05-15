Mind Media Group, федеральный оператор наружной рекламы, установила новый медиафасад на территории международного аэропорта Сочи. По своей площади — 705 кв. м — конструкция является крупнейшим медиафасадом в регионе.
Размеры и расположение рекламной поверхности делает ее уникальной для юга России, подчеркивают в компании. Разместиться на эксклюзивной поверхности клиенты Mind Media Group смогли накануне Чемпионата мира по футболу.
Mind Media Group занимается размещением наружной рекламы крупного формата по России и СНГ. Компания активно развивает направление DOOH, запуская новые проекты в крупнейших городах страны.
Наиль Исхаков, Deputy OOH director, regional buying OMD OM GROUP
Курортная столица Российской Федерации и жемчужина черноморского побережья — город Сочи, ежегодно привлекает миллионы туристов.
Уникальное расположение медиа фасада позволяет охватить транспортные потоки вблизи аэропорта Сочи, а его масштабная рекламная поверхность не может остаться незамеченной. А крупные спортивные события, которые проводятся в Сочи, повышают медиапотребление и оказывают глобальное влияние на восприятие брендов. Все вышеперечисленные характеристики являются ключевыми для достижения внимания целевой аудитории, за которое сегодня активно борются рекламодатели.
Павел Крюков, Head of Outdoor Publicis Media
Учитывая, что сегодня Сочи является одним из крупнейших всесезонных курортов России, размещение там рекламы эффективно и востребовано. Медиафасад Mind Media Group хорошо охватывает основные транспортные потоки в районе международного аэропорта Сочи, и мы будем рекомендовать его своим клиентам к размещению.
Игорь Шмуйлов, директор департамента по тактическому планированию и размещению наружной рекламы Mindshare Group
Поздравляю Mind Media Group с запуском нового медиафасада в аэропорту Сочи. На мой взгляд, этот город давно нуждался в по-настоящему качественном рекламоносителе, который отвечал бы всем требованиям клиентов. На этом медиафасаде сошлись все нужные переменные: огромная площадь, нужный ракурс, охват правильной аудитории и, конечно же, крайне выгодное место установки — международный аэропорт Сочи. Здесь, собственно, и начинается Сочи. Кстати, и не только Сочи, но и все побережье черноморского курорта. Мы прогнозируем повышенное внимание клиентов к данному медиафасаду.