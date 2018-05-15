Конструкция расположена в международном аэропорту Сочи

Mind Media Group, федеральный оператор наружной рекламы, установила новый медиафасад на территории международного аэропорта Сочи. По своей площади — 705 кв. м — конструкция является крупнейшим медиафасадом в регионе.

Размеры и расположение рекламной поверхности делает ее уникальной для юга России, подчеркивают в компании. Разместиться на эксклюзивной поверхности клиенты Mind Media Group смогли накануне Чемпионата мира по футболу.

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Mind Media Group занимается размещением наружной рекламы крупного формата по России и СНГ. Компания активно развивает направление DOOH, запуская новые проекты в крупнейших городах страны.

Наиль Исхаков, Deputy OOH director, regional buying OMD OM GROUP Курортная столица Российской Федерации и жемчужина черноморского побережья — город Сочи, ежегодно привлекает миллионы туристов. Уникальное расположение медиа фасада позволяет охватить транспортные потоки вблизи аэропорта Сочи, а его масштабная рекламная поверхность не может остаться незамеченной. А крупные спортивные события, которые проводятся в Сочи, повышают медиапотребление и оказывают глобальное влияние на восприятие брендов. Все вышеперечисленные характеристики являются ключевыми для достижения внимания целевой аудитории, за которое сегодня активно борются рекламодатели.

Павел Крюков, Head of Outdoor Publicis Media Учитывая, что сегодня Сочи является одним из крупнейших всесезонных курортов России, размещение там рекламы эффективно и востребовано. Медиафасад Mind Media Group хорошо охватывает основные транспортные потоки в районе международного аэропорта Сочи, и мы будем рекомендовать его своим клиентам к размещению.