Бизнесмен, распродающий российские активы, сделал ставку на IPO компании



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Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров стал совладельцем компании «Обувь России». Эксперты предполагают, что это сделано в расчете на будущее IPO, сообщают «Ведомости».

Владелец «Онэксима» приобрел 24,99% акций компании «Обуви России» через компанию Karyo Holdings с Британских Виргинских островов. Исходя из приблизительной стоимости компании, пакет, который купил Прохоров, может быть оценен в 1,2–1,8 млрд руб., отмечает издание.«Обувь России», созданная в Новосибирске, является одиним из крупнейших продавцов обуви в стране.

Компания владеет 450 торговыми точками под названиями Westfalika, «Пешеход», Rossita, Lisette, S-tep. Предположительно, компания рассчитывает провести IPO на Московской бирже. В этом случае, приобретение доли в «Обуви России» может быть сделано с расчетом на ее продажу в ходе будущего размещения.

«Обувь России» готовится в среднесрочной перспективе выйти на открытый рынок и общается не только с Прохоровым, на компанию смотрят большие якорные инвесторы и это подготовка к входу инвесторов через рыночное размещение», - сообщает собеседник издания.

Напомним, что с 2016 года «Онэксим» в основном распродавал свои активы. Прохоров продал свои акции медиахолдинга РБК, UC Rusal, «Уралкалии». Помимо этого в апреле бизнесмен выставил на продажу 49% акций баскетбольного клуба «Бруклин Нетс».