Агентство BBDO Moscow реализовало первую крупную рекламную кампанию для производителя инновационной бытовой техники на российском рынке Midea.
Новое бренд-видео Midea посвящено ощущению дома – понимание этого чувства приходит ко всем в детстве и сопровождает на протяжении всей жизни вне зависимости от страны проживания, опыта и культурного бэк-граунда.
В рамках первой масштабной кампании в России BBDO Moscow и Midea выпустили один имиджевый и серию продуктовых роликов. Эти видео доносят ценности бренда и рассказывают о продуктовых преимуществах бытовой техники Midea, которая превращает дом в лучшее место на земле.
Слоган кампании «Почувствуй себя дома!» используется брендом на всех рынках.
Над съемками роликов работала интернациональная команда: российское агентство BBDO Moscow, итальянский режиссер Maria Guidone, а также авторы глобального позиционирования из BBDO Hong Kong.
В начале ноября кампания запустилась в digital, а в 2018 году планируется поддержка с помощью ATL-инструментов.
Состав творческой группы:
Клиент: Midea
Маркетинг директор – Анна Ващенко
Бренд-менеджер – Марина Короткова
Креативное агентство: BBDO Moscow
Руководитель творческой группы – Татьяна Тютюнник
Копирайтер – Инна Лескова
Арт-директор – Антон Чалов
Эккаунт-директор – Луиза Васютина
Менеджер по работе с клиентами – Кристина Геворкян
Старший продюсер – Ирина Каневская
Младший продюсер – Дмитрий Баландин
Директор по стратегическому планированию – Наталия Чуич
Продакшн: ACTION FILM
Продюсер – Александра Наумова
Младший продюсер – Евгения Аникина
Режиссер – Maria Guidone
Оператор – Ваня Соломатин