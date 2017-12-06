В рамках кампании было выпущено одно имиджевое видео, а также серия продуктовых роликов

Агентство BBDO Moscow реализовало первую крупную рекламную кампанию для производителя инновационной бытовой техники на российском рынке Midea.

Новое бренд-видео Midea посвящено ощущению дома – понимание этого чувства приходит ко всем в детстве и сопровождает на протяжении всей жизни вне зависимости от страны проживания, опыта и культурного бэк-граунда.

В рамках первой масштабной кампании в России BBDO Moscow и Midea выпустили один имиджевый и серию продуктовых роликов. Эти видео доносят ценности бренда и рассказывают о продуктовых преимуществах бытовой техники Midea, которая превращает дом в лучшее место на земле.

Слоган кампании «Почувствуй себя дома!» используется брендом на всех рынках.

Над съемками роликов работала интернациональная команда: российское агентство BBDO Moscow, итальянский режиссер Maria Guidone, а также авторы глобального позиционирования из BBDO Hong Kong.

В начале ноября кампания запустилась в digital, а в 2018 году планируется поддержка с помощью ATL-инструментов.

Состав творческой группы:

Клиент: Midea

Маркетинг директор – Анна Ващенко

Бренд-менеджер – Марина Короткова

Креативное агентство: BBDO Moscow

Руководитель творческой группы – Татьяна Тютюнник

Копирайтер – Инна Лескова

Арт-директор – Антон Чалов

Эккаунт-директор – Луиза Васютина

Менеджер по работе с клиентами – Кристина Геворкян

Старший продюсер – Ирина Каневская

Младший продюсер – Дмитрий Баландин

Директор по стратегическому планированию – Наталия Чуич

Продакшн: ACTION FILM

Продюсер – Александра Наумова

Младший продюсер – Евгения Аникина

Режиссер – Maria Guidone

Оператор – Ваня Соломатин