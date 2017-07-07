Компания объявила о крупной реорганизации



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Американская софтверная корпорация Microsoft готовится к масштабной реорганизации, результатом которой станет сокращение тысяч рабочих мест, сообщает CNBC.

Компания планирует сократить около 10% сотрудников, большая часть из которых работают в отделах продаж. Уточняется, что две трети этого персонала работает за пределами США. «Microsoft вносит изменения, чтобы улучшить обслуживание наших клиентов и партнеров»,— сообщил представитель компании, отметив так же, что сейчас проходит процедура уведомления некоторых сотрудников о том, что их дальнейшая работа в Microsoft под вопросом.

Теперь Microsoft будет стремиться снизить ориентацию на программное обеспечение и направить ее на рынок облачных решений и коммерческие услуги.

Ранее сообщалось, что глава Microsoft в России Павел Бетсис не будет продлевать контракт с компанией и планирует покинуть её в августе.