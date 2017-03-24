Партнеры хотят вывести digital маркетинг на новый уровень



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Французская рекламная группа Publicis и корпорация Microsoft объявили о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта (AI). Партнеры планируют использовать данные Microsoft, возможности облачного сервиса Microsoft Azure и аналитику от платформы Cortana Intelligence Suite.

Объединив усилия с Microsoft, Publicis предложит брендам новый потребительский опыт, а директорам по маркетингу - лучшее понимание своих рынков. Клиенты холдинга получат доступ к умной маркетинговой платформе Cosmos AI, разработанной SapientRazorfish , через Azure Marketplace. AI поможет брендам изучить, объяснить и предсказать поведение покупателей. Технология будет анализировать поведение потребителей в релевантных бренду областях.

Партнерство обещает продемонстрирова ть всю силу предиктивной аналитики, глубинного обучения и естественных пользовательских интерфейсов. Облачный сервис Microsoft обеспечит масштаб и безопасность операций. Проект отражает интерес Publicis к данным и AI, а также вписывается в стратегию Power of One, ставящую клиента на первое место.