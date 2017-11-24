ПАО «Московская городская телефонная сеть» победила в седьмой ежегодной профессиональной премии «ComNews Awards — 2017»

ПАО «Московская городская телефонная сеть» сообщила о победе в седьмой ежегодной профессиональной премии «ComNews Awards — 2017». МГТС признана лучшей компанией в номинации «Самый динамично развивающийся оператор по количеству абонентов цифрового ТВ» по итогам исследования аналитической группы ComNews Research за 2016 год.

За отчетный период база пользователей цифрового интерактивного ТВ МГТС выросла на 27% с 365 до 460 тысяч абонентов. Рост абонентской базы МГТС связан с увеличением числа абонентов интернета по технологии GPON и всё большим проникновением пакетных предложений. Число пользователей услуг МГТС на базе сети GPON в 2016 году выросло на 10% по сравнению с 2015 годом, доля пакетов из двух и более услуг составила 55% от абонентской базы, подключенной по сети GPON.

«Мы связываем уверенный рост спроса на цифровое телевидение от МГТС не только с технологическими преимуществами оптоволоконной сети GPON, но и с гибким подходом к формированию цен, расширению ТВ-пакетов и возможностями выбора контента по запросу, — комментирует директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский. — Мы рассчитываем сохранить лидерские темпы роста на рынке платного ТВ Москвы, предлагая новые, нетривиальные для России маркетинговые инструменты. В частности, в ближайшее время мы предложим нашим клиентам расширенный пакет услуг с включённым дорогостоящим телевизором сверхвысокой четкости».

Премия ComNews Awards традиционно вручается наиболее успешным операторам связи и компаниям, обеспечивающим инфраструктуру для цифровой экономики. Торжественная церемония награждения состоялась 23 ноября 2017 года на VII Международном форуме «Broadband — Инфраструктура для цифровой экономики 2017».