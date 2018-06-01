Новым топ-менеджером компании назначен Павел Кузнецов

Новым генеральным директором ПАО МГТС, входящей в Группу МТС, назначен Павел Кузнецов. Он сменил на этом посту Андрея Ершова, сообщили в пресс-службе Московской городской телефонной сети.

Председателем Совета директоров ПАО МГТС назначен вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев.

«Андрей внес большой вклад в обновление одного из старейших телекоммуникационных операторов Европы. Под его руководством МГТС приобрела новое дыхание, став современной передовой мультисервисной компанией, перед которой сегодня стоит задача не только сохранить и укрепить лидерство на традиционных телекоммуникационных рынках, но и занять ведущие позиции в сфере цифровых решений на базе передовых технологий. Павел имеет опыт разработки и продаж услуг системной интеграции, интернета вещей и других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов. Эти компетенции очень важны в настоящий момент для долгосрочного развития компании и будут способствовать реализации планов МГТС по дальнейшему развитию», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Павел Кузнецов с 2011 по 2014 год занимал ряд руководящих позиций в администрации Пензенской области. В 2014 году перешел в АФК «Система» на позицию директора по проектам. С 2015 по 2016 год являлся президентом АО «Интеллект-Телеком», с марта 2016 года — президент АО «СИТРОНИКС» (системный интегратор, входящий в АФК «Система»).