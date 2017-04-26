Канал получил новый слоган, логотип и стиль



Иллюстрация: пресс-служба

Международный русскоязычный телеканал RTVI провел полный ребрендинг, в рамках которого канал получил новый слоган, логотип и стиль. За разработку нового бренда отвечала студия DEZA .

В рамках ребрендинга телеканал получил новый слоган – “По обе стороны”, именно эта фраза, по мнению авторов новой концепции, отображает ключевые характеристики бренда.

Новый логотип RTVI представляет собой многоугольник, создающий у зрителя за счет оптической иллюзии впечатление объема. Также, была разработана динамическая система логотипов, меняющих свою форму в зависимости от эмоциональных или функциональных особенностей контента.

В основу ребрендинга телеканала легли задачи по омоложению аудитории RTVI, повышению роста интереса и лояльности зрителей, привлечения новых потребителей контента канала и т.д.

RTVI – международный русскоязычный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ Грузии, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала RTVi составляет около 25 млн. человек.