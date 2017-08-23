В первый день на мероприятии побывали более 35 тысяч человек



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Более 35 тысяч участников и зрителей посетили Международный военно-технический форум «Армия-2017» в первый день работы, сообщает «РИА Новости».

Программа форума разделена на две части: деловую и демонстрационную. Деловая программа включает в себя круглые столы, конференции, а также заседания и совещания.

В рамках демонстрационной программы пройдет военное шоу под названием «Вежливые люди». В рамках мероприятия демонстрируется современная сухопутная военная техника, самолеты и вертолеты, средства противовоздушной обороны на земле, на воде и в воздухе.

Зрители увидят воздушный бой «Соколов России», вертолетную пилотажную группу «Беркуты», а также пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Помимо этого, гостей форума «Армия–2017» ждут выступления парашютистов, демонстрация различной сухопутной и водной техники.

Только за первый день работы Форума, три кластера, в которых проводится мероприятие, а именно - парк «Патриот», полигон Алабино и аэродром Кубинка, посетили более 35 тысяч человек. Открытие освещали свыше 700 журналистов, из которых порядка 150 представляют ведущие зарубежные СМИ. Форум закончит свою работу 27 августа.