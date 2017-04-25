Представитель Mercedes-Benz высмеял копию, представленную на Шанхайском автосалоне



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Официальный представитель марки Mercedes-Benz Тобиас Мюллер обвинил китайскую государственную корпорацию BAIC в копировании внедорожников, выпускаемых немецкой корпорацией. Об этом Мюллер написал в своем Instagram.

Мюллер опубликовал фото китайского авто с Шанхайского автосалона, сопроводив ее комментарием: “Chinese G-Class — copycat” (”Китайский G-Class — подражатель”). Очевидно, представителя Mercedes-Benz заинтересовал внешний вид автомобиля BJ80 PHEV, который очень напоминает внедорожник G-Class (Gelandewagen), выпускаемый немецкой корпорацией с 1979 года. Интересно, что на Шанхайском автосалоне стенд китайской BAIC Group расположился по соседству с мерседесовским.

Внедорожник BJ80 PHEV в настоящее время доступен на внутреннем рынке Китая с двумя двигателями на выбор: 2,8-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с., в пару которому положена 6-ступенчатая МКП, либо бензиновым мотором 2.3T (250 л.с.) — он может сочетаться как с механической, так и с автоматической коробкой передач, обе 6-ступенчатые.

Цены стартуют с отметки 283 000 юаней — это 2,3 млн рублей в переводе по текущему обменному курсу ЦБ РФ, тогда как за оригинальный Mercedes-Benz G-класса китайцам нужно выложить минимум 1 329 000 юаней — 10,8 млн рублей.