У фургонов и микроавтобусов обнаружены проблемы с передними колесами



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Российское представительство Mercedes-Benz и Росстандарт объявили о добровольном отзыве 3236 автомобилей марки Mercedes-Benz Sprinter Classic (909), проданных в феврале–декабре 2016 года.

Причиной отзыва коммерческих автомобилей стала вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения.

Оповещением владельцев займутся уполномоченные дилеры «Мерседес-Бенц РУС». Клиентам будут разосланы информационные письма или будут сделаны телефонные звонки. Им предложат предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. На отозванных автомобилях будет выполнена проверка и - при необходимости — переустановка карданного вала рулевого управления. Все ремонтные работы будут выполняться бесплатно.

Модель Sprinter Classic выпускается в виде фургона для перевозки грузов и в виде микроавтобуса для перевозки пассажиров. Может использоваться как маршрутное такси, корпоративный или туристический автобус либо как грузопассажирский автомобиль.