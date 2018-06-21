Под угрозой окажется контент,основанный на изображениях, кадрах из фильмов, сериалов и телепередач, защищенный авторским правом

Комитет Евросоюза одобрил закон, обязывающий интернет-сайты автоматически проверять контент на наличие авторских прав, сообщает The Independent.

Речь идет о тринадцатой статье директивы ЕС об авторском праве, в которой сказано, что администрация интернет-платформ — в том числе и соцсетей — должны принять меры для обеспечения функционирования соглашений, заключенных с правообладателями в отношении использования их произведений.

По этой причине с сайтов могут пропасть мемы, так как их большое количество основывается на изображениях, кадрах из фильмов, сериалов и телепередач, защищенных авторским правом.

Кроме того, если популярные и крупные интернет-порталы еще способны наладить работу автоматических фильтров, то небольшим сайтам подобная инфраструктура может оказаться не по карману.

Окончательное решение о судьбе закона будет принято после того, как его одобрят представители стран-членов ЕС.