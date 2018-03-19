«МегаФон» и Instinct разработали новую кампанию по продвижению тарифа «Включайся! Слушай». Музыка, танцы, пикник на природе — все, что нужно для летнего ролика.
Осенью 2017 года социальные сети VK и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки.
«МегаФон» отмечает, для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет, и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат.
В ролике визуализировано то чувство, когда больше не нужно думать про ограничения, нужно просто наслаждаться музыкой. Героиня видео начинает танцевать под оригинальный трек группы «Uma2rman», а затем, оставив музыку включенной, к ее танцу присоединяются муравьи в парке.
Состав творческой группы:
«МегаФон» (клиент)
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева
Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов
Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Дарья Сычева
Продюсер — Александра Потапова
Instinct (креатив)
Креативный директор — Алексей Мешков
Копирайтер — Митя Шардин
Арт-директор — Ксения Сапунова
Директор по стратегическому планированию — Андрей Морозов
Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц
Руководитель группы по работе с клиентами — Елена Смирнова
Менеджер по работе с клиентами — Алиса Смирнова
Action Film (production)
Режиссер — Henry Ooi
Продюсер — Ирина Ли
Ассистент продюсера — Елизавета Пак