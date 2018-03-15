Турнир «Будущее зависит от тебя» проводится уже 13 лет

Соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя» проводятся «МегаФоном» ежегодно при министерской поддержке, а также поддержке РФС. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. В турнире принимают участие не только дети из России.

В 2018 году соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» будут проходить под новым логотипом. Его ключевым визуальным элементом стал узнаваемый корпоративный знак из трех точек равного размера, символизирующий бесконечные возможности, непрерывность и диалог, а также напоминающий разметку футбольного поля.

В мае 2018 года в Москве впервые пройдет Чемпионат мира по футболу «Будущее зависит от тебя» среди детей-сирот из 22 государств, организованный при поддержке международных благотворительных организаций Save the Children и Street Child United.

Ожидается, привлечет внимание множества футбольных болельщиков и федеральных и международных СМИ, поэтому было принято решение доработать визуальную айдентику и привести ее в соответствие с общим обновленным брендом организатора.

«В сентябре прошлого года мы представили новое позиционирование „МегаФон. Начинается с тебя“, которое наглядно показывает трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Нам важно, чтобы все наши визуальные коммуникации были максимально целостными и узнаваемыми. Теперь и новый логотип флагманского социального проекта компании — футбольных соревнований для детей-сирот „Будущее зависит от тебя“ — находится в единой визуальной стилистике с общим брендом благодаря корпоративному суперзнаку и ярким обновленным цветам», — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.

Разработкой нового лого занималось агентство «Instinct» (BBDO Group Russia), которое занимается рекламным продвижением оператора, а также принимало участие в обновлении позиционирования и фирменного стиля «МегаФона».