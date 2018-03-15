Соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя» проводятся «МегаФоном» ежегодно при министерской поддержке, а также поддержке РФС. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. В турнире принимают участие не только дети из России.
В 2018 году соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» будут проходить под новым логотипом. Его ключевым визуальным элементом стал узнаваемый корпоративный знак из трех точек равного размера, символизирующий бесконечные возможности, непрерывность и диалог, а также напоминающий разметку футбольного поля.
В мае 2018 года в Москве впервые пройдет Чемпионат мира по футболу «Будущее зависит от тебя» среди детей-сирот из 22 государств, организованный при поддержке международных благотворительных организаций Save the Children и Street Child United.
Ожидается, привлечет внимание множества футбольных болельщиков и федеральных и международных СМИ, поэтому было принято решение доработать визуальную айдентику и привести ее в соответствие с общим обновленным брендом организатора.
«В сентябре прошлого года мы представили новое позиционирование „МегаФон. Начинается с тебя“, которое наглядно показывает трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Нам важно, чтобы все наши визуальные коммуникации были максимально целостными и узнаваемыми. Теперь и новый логотип флагманского социального проекта компании — футбольных соревнований для детей-сирот „Будущее зависит от тебя“ — находится в единой визуальной стилистике с общим брендом благодаря корпоративному суперзнаку и ярким обновленным цветам», — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.
Разработкой нового лого занималось агентство «Instinct» (BBDO Group Russia), которое занимается рекламным продвижением оператора, а также принимало участие в обновлении позиционирования и фирменного стиля «МегаФона».
«Когда мы работали над новой визуальной айдентикой соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», мы представляли себе мальчиков и девочек, которым этот турнир уже открыл и еще откроет новые возможности — и в спорте, и в жизни. О чем они мечтают, к чему стремятся, что увлекает и воодушевляет их?
В центр логотипа мы поместили разметку футбольного поля, которая представлена в форме суперзнака основного организатора турнира: это — символ мечты, символ новых возможностей и открытых для каждого горизонтов. Это символ будущего, которое начинается с тебя", — пояснил директор группы по работе с клиентами «Instinct» Сандра Капчиц.