Ранее оператор «Теле2» разместил наружную рекламу с отсылкой на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

На то, как бренды-конкуренты обмениваются любезностями в своих рекламных кампаниях, можно смотреть бесконечно.

На этот раз остроумием померялись операторы сотовой связи «Теле2» и «МегаФон».

Последнее размещение наружной рекламы «Теле2» является своеобразной пасхалкой фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», который уже многократно становился героем мемов и шуток.

«Теле2» вдоль одной из московских трасс последовательно разместил три своих плаката, на которые обратил внимание своих прямых конкурентов на важную, но отчего-то скрытую под звездочками информацию.

Ответ не заставил себя ждать. 13 марта в социальных сетях появилась фотография аналогичной дороги, но уже с билбордами от «МегаФон». Пользователи оценили юмор и сразу начали гадать, является ли изображение реальным снимком или это проделки фотошопа.

Представитель «МегаФон» пояснил редакции Sostav, что это всего лишь «мем-ответка» коллегам из «Теле2».