И около 2% делают ставки на спорт

По данным синдикативных медиапроектов и отдельного исследования о спорте компании Mediascope, около половины населения России в возрасте от 12 до 64 лет интересуются крупнейшими спортивными соревнованиями. При этом интерес аудитории не всегда означает посещение спортивных событий. Наибольшая посещаемость стадионов — у футбольных и хоккейных матчей, однако и для этих видов спорта наблюдается кратный разрыв между общим интересом и посещаемостью.

В тройку наиболее интересных видов спорта вошли хоккей, фигурное катание и футбол. При этом с точки зрения занятия спортом лидируют совершенно другие виды — здесь плавание, бег, аэробика, ходьба, велоспорт.

Основные каналы получения информации о спорте — телевидение и интернет, включая соцсети и сайты телеканалов. Часть болельщиков получают информацию о спорте, в том числе в печатных изданиях и на радио. Абсолютный лидер спортивных телетрансляций за всю историю измерений — футбол.

При этом максимальную аудиторию среди спортивных событий за всю историю измерений получила игра Россия-Испания в 2008 году, впервые отодвинув на вторую строчку рейтинга традиционного лидера — новогоднее обращение Президента Р Ф .

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«Именно футбольные матчи становятся топовыми спортивными событиями на ТВ практически каждый год. Исключений всего несколько — чемпионат мира по фигурному катанию в 2001, несчастливый для сборной России хоккейный матч с США в Сочи-2014, бокс Поветкин-Кличко в 2013. В 2018 году пока лидирует российский „золотой“ хоккейный финал Пхенчхана, но до чемпионата мира по футболу 2018 выводы делать рано», — пояснил руководитель сектора специализированных проектов Mediascope Иван Угрюмов.

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На первом этапе исследования спорта, приуроченного к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, Mediascope собрала данные об узнаваемости брендов букмекерских контор и опыте спортивных ставок. Уверенно лидирует «Фонбет», на втором месте — «Лига Ставок». Постоянно ставки делают менее 2% аудитории, и основной их объем связан с футболом и хоккеем.

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Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В конце лета Mediascope представит результаты масштабного исследования спортивной аудитории и спонсорских интеграций.