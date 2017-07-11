Общая сумма сделки по покупке 22% издательства составит $1 млрд



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Британский медиахолдинг Pearson согласился продать 22% издательства Penguin Random House немецкому медаиконцерну Bertelsmann, сообщает Bloomberg.

Сумма сделки составит 1 млрд долларов, что позволит Pearson провести рекапитализацию бизнеса, а также осуществить обратный выкуп акций на общую сумму в 386 млн долларов.

В декабре 2016 года Pearson уже заявлял о намерении продать весь свой пакет акций, составляющий 53%, в PRH, но, судя по всему, медиахолдинг все же решил оставить себе часть капитала издательства.

Акции Pearson на фоне сообщения о продаже доли в книжном издательстве выросли на 2,7%, до 913 долларов за акцию. Капитализация медиахолдинга, таким образом, выросла до 7,5 млрд долларов. После продажи доли акций в Penguin Random House Pearson дополнительно выплатит акционерам около 386 млн долларов.

