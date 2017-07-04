Медиагруппа уже получила более 80 поздравлений

1 июля группе коммуникационных агентств Media Direction Group исполнилось 10 лет. К своему юбилею компания запустила флешмоб — с субботы и по сей день друзья и коллеги оставляют поздравления и пожелания по хэштегам #10летMDG и #mediadirectiongroup на своих страницах в соцсетях. Посты собираются на специальный лендинг.

«Главная цель флешмоба — поздравить и поблагодарить наших сотрудников, — рассказывает директор по связям с общественностью MDG Евгения Дубовская. — Отметить их важный вклад в общее дело, показать, что их ценят и клиенты, и партнёры, и коллеги».

Флешмоб уже собрал более 80 поздравлений, что является своеобразным рекордом для рекламного рынка. Sostav также поздравляет Media Direction Group с юбилеем и желает компании дальнейшего развития и успехов!

Историческая справка о компании:

1989 Основано BBDO Moscow. Компания сформирована для рекламного обслуживания «Пепси-колы» - первого западного бренда, не только массово представленного в Советском Союзе, но и производящегося на его территории.

1997 На базе медиаотдела агентства BBDO Moscow создано медийное агентство OMD Media Direction в составе международной сети OMD.

2003 Открылось второе медийное агентство — Media Wise.

2005 Баинговое подразделение OMD Media Direction выделено в компанию Code of Trade для консолидации закупок обоих медийных агентств.

2006 На базе Media Wise запущено медийное агентство PHD, вошедшее в одноимённую крупную международную сеть. Исследовательское подразделение OMD Media Direction преобразовано в маркетинговое агентство BrandScience.

2007 Для координации работы растущих медийных структур создана группа OMD MD| PHD Group, в которую вошли медийные агентства OMD Media Direction и PHD, баинговая компания Code of Trade маркетинговое агентство BrandScience.

2009 Из спонсорского подразделения Code of Trade сформировано агентство Fuse BBDO.

2010 На базе подразделения BBDO Interactive, занимающегося интернет-проектами, и digital — подразделения Code of Trade образовано агентство Digital BBDO.

2012 В составе медиагруппы появилось digital-агентство Proximity Media, выделившееся из Proximity Russia.

2014 Вновь запущено медийное агентство Media Wise.

2015 Медиагруппа OMD MD PHD Group получила новое имя Media Direction Group.

2016 Созданы агентства Media Direction Sport и Media Direction Programmatic.