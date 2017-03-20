Media Direction Group (входит в коммуникационный холдинг Omnicom) совместно с с партнером - компанией OneFactor - представила programmatic-решение для медиапланирования и автоматической закупки наружной рекламы на цифровых поверхностях. Платформа способна анализировать пешеходный и автомобильный поток рядом с рекламными конструкциями с учетом его направления, социально-демографического профиля и других параметров, необходимых рекламодателю на основе данных мобильных операторов. Точность данных сравнима с данными GPS значений.
Система самостоятельно определяет целевую аудиторию рекламного щита в режиме реального времени и выбирает подходящие для неё рекламные сообщения. Приоритет показа видеороликов разным целевым аудиториям зависит от того, насколько каждая из них труднодостижима и как выполняются медиапланы рекламодателей.
Сбор данных и аналитику для системы обеспечивает партнер Media Direction Group - компания OneFactor, которая специализируется на системах машинного обучения, искусственного интеллекта и рекомендательных сервисах.
Роман Постников, генеральный директор компании OneFactor
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В Media Direction Group основные преимущества собственного programmatic-решения видят в повышении эффективности инвестиций в наружную рекламу.
Андрей Брайович, генеральный директор компании Media Direction Group
Стоимость размещения с использованием платформы будет формироваться с учетом наценки за таргетирование, говорит директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group Сергей Гумель.
Сергей Гумель, директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group
Пилотный запуск платформы прошёл в Новосибирске, где агентство больше месяца размещало рекламу компаний Uber, Bayer, MediaMarkt, Metro С&C, HeadHunter и Hasbro на 22 digital-конструкциях рекламного оператора «Дизайнмастер». В ходе тестирования Media Direction Group оценивала не только медийные, но и бизнес-показатели размещений. По данным агентства, эффективность таргетирования по узким целевым аудиториям возросла в 2 раза, конверсия – в 1,5 раза. Последний показатель измерялся, в частности, «по реальным посещениям торговых точек».
Гидо Рем, генеральный директор MediaMarkt, Россия
До конца года Media Direction Group планирует подключить к своей платформе рекламные сети в Екатеринбурге, Омске, Перми, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Барнауле и Красноярске. В этих городах ожидается активное увеличение количества цифровых поверхностей. Кроме региональных игроков, переговоры ведутся с Russ Outdoor, «Расверо», «Лайсой» и ТРК. «Интерес к предлагаемым технологическим решениям среди операторов находится на высоком уровне», - заявляют в Media Direction Group.
Прибыльность операторов, которые согласятся размещать рекламу на своих конструкциях с помощью programmatic-платформы, несмотря на оптимизацию рекламных расходов сможет вырасти за счёт роста пула рекламодателей, предполагает Сергей Гумель. По его словам, во время теста агентство выкупало 100% инвентаря, но в будущем готово делить доступный инвентарь со стандартным размещением операторов. «Они (операторы – ред.), допустим, будут крутить «барабаном», а мы в своё время будем размещать с использованием программатик-технологии», - приводит пример директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group.