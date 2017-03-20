Агентство создало programmatic-платформу для медипланирования и закупки наружной рекламы на digital-конструкциях

Media Direction Group (входит в коммуникационный холдинг Omnicom) совместно с с партнером - компанией OneFactor - представила programmatic-решение для медиапланирования и автоматической закупки наружной рекламы на цифровых поверхностях. Платформа способна анализировать пешеходный и автомобильный поток рядом с рекламными конструкциями с учетом его направления, социально-демографического профиля и других параметров, необходимых рекламодателю на основе данных мобильных операторов. Точность данных сравнима с данными GPS значений.

Система самостоятельно определяет целевую аудиторию рекламного щита в режиме реального времени и выбирает подходящие для неё рекламные сообщения. Приоритет показа видеороликов разным целевым аудиториям зависит от того, насколько каждая из них труднодостижима и как выполняются медиапланы рекламодателей.

Сбор данных и аналитику для системы обеспечивает партнер Media Direction Group - компания OneFactor, которая специализируется на системах машинного обучения, искусственного интеллекта и рекомендательных сервисах.





Роман Постников, генеральный директор компании OneFactor

При помощи технологий машинного обучения, которые используются при работе programmatic-платформы, бизнес может «автоматически формировать оптимальный медиаплан для каждой рекламной конструкции и максимально эффективно использовать весь доступный медиабюджет.



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В Media Direction Group основные преимущества собственного programmatic-решения видят в повышении эффективности инвестиций в наружную рекламу.





Андрей Брайович, генеральный директор компании Media Direction Group

Во-первых, система оптимизирует затраты на размещение при сохранении параметров кампании как с точки зрения охвата, так и накопленных TRP (целевых рейтингов – ред.), во-вторых, увеличивает на 15–35% эффективность от каждого потраченного рубля.



Стоимость размещения с использованием платформы будет формироваться с учетом наценки за таргетирование, говорит директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group Сергей Гумель.





Сергей Гумель, директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group

Один контакт будет стоить дороже, но при этом рекламодателю не потребуется такое количество контактов как прежде. Вся медиаметрия позволяет оптимизировать их. Больше не нужно тратить бюджеты впустую, приобретая ненужные, нецелевые контакты.





Пилотный запуск платформы прошёл в Новосибирске, где агентство больше месяца размещало рекламу компаний Uber, Bayer, MediaMarkt, Metro С&C, HeadHunter и Hasbro на 22 digital-конструкциях рекламного оператора «Дизайнмастер». В ходе тестирования Media Direction Group оценивала не только медийные, но и бизнес-показатели размещений. По данным агентства, эффективность таргетирования по узким целевым аудиториям возросла в 2 раза, конверсия – в 1,5 раза. Последний показатель измерялся, в частности, «по реальным посещениям торговых точек».

Гидо Рем, генеральный директор MediaMarkt, Россия

MediaMarkt развивает омниканальную модель продаж, поэтому мы последовательно применяем все форматы, которые объединяют digital- и offline-каналы коммуникации с потребителем. По итогам тестирования programmatic-технологии в Новосибирске, в феврале сопоставимые продажи магазинов в Сибири выросли на 5%, в том числе и в online-канале. Мы видим перспективы сотрудничества с Media Direction Group по размещению наружной рекламы с использованием технологии искусственного интеллекта. В частности, с точки зрения повышения фактической конверсии в магазинах и потенциально — дополнительного трафика и продаж на сайте MediaMarkt в результате показа релевантных сообщений нашим клиентам.

До конца года Media Direction Group планирует подключить к своей платформе рекламные сети в Екатеринбурге, Омске, Перми, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Барнауле и Красноярске. В этих городах ожидается активное увеличение количества цифровых поверхностей. Кроме региональных игроков, переговоры ведутся с Russ Outdoor, «Расверо», «Лайсой» и ТРК. «Интерес к предлагаемым технологическим решениям среди операторов находится на высоком уровне», - заявляют в Media Direction Group.

Прибыльность операторов, которые согласятся размещать рекламу на своих конструкциях с помощью programmatic-платформы, несмотря на оптимизацию рекламных расходов сможет вырасти за счёт роста пула рекламодателей, предполагает Сергей Гумель. По его словам, во время теста агентство выкупало 100% инвентаря, но в будущем готово делить доступный инвентарь со стандартным размещением операторов. «Они (операторы – ред.), допустим, будут крутить «барабаном», а мы в своё время будем размещать с использованием программатик-технологии», - приводит пример директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group.