Оказалось, найти известный бренд можно на любом пляже

Найти McDonald's можно (и было можно всегда) почти на всех пляжах мира. И мы не о прибрежных ресторанах. В своей летней кампании McDonald's отразил свой легендарный лого в нестандартном принте.

Рекламная кампания Go full summer, созданная агентством DDB Sydney, на первый взгляд, не имеет ничего общего с известным брендом фастфуда. Однако, приглядевшись, можно заметить, что принт из кампании связан с McDonald's напрямую.



На летнем рекламном фото запечатлена пара ног, загоревших на пляже.

В лучших традициях загара путешественников не тронутыми солнечными лучами остались лишь те части стопы, которые были скрыты под ремешком от сланцев. Именно эти участки стопы и образуют легендарный лого, благодаря которому McDonald's узнают во всем мире.