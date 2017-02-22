В рекламном ролике показали самые нелепые и смешные способы подать кофе



Скриншот видеоролика

В новом рекламном ролике британского McCafe рекламщики решили поиздеваться над модными хипстерскими кофейнями. Крошечные чашки, банки, изощренные пароли для Wi-Fi и завышенные цены. McDonald`s предлагает быть проще и пойти в McCafe.

За креативную концепцию отвечало лондонское подразделение рекламного агентства Leo Burnett. Рекламщики решили собрать все странные и забавные вещи из претенциозных хипстерских кафе. Кофе подают в банках, в миниатюрных чашках или в трех разных стаканах. В некоторых кофейнях стоит теннисный стол, но нет обычных мест. Некоторые кофейни работают только с 11 утра. Растерянный посетитель в итоге решает купить обычный и понятный кофе в McCafe.