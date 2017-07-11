Автопроизводитель запустил кампанию, ориентированную на любителей скролить новости в соцсетях во время вождения



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В Израиле Mazda запустила социальную кампанию специально для тех, кто любит отвлекаться во время вождения – листать новостную ленту в социальных сетях, например, в Facebook.

Реализовать социальную кампании автопроизводителю помогло агентство BBR Saatchi & Saatchi.

Don't scroll and drive – так называется ролик, задача которого – напугать водителей и наглядно показать в ленте новостей, что происходит, когда водители скролят за рулем в Израиле.

На видео появляется мобильный телефон, пролистывается лента с фотографиями еды и друзей в соцсети. Внезапно на экране заносит автомобиль и экран смартфона «разбивается». Лучше один раз увидеть и больше не скролить.