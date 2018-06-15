На сайте появятся данные, которыми пользуются тренеры сборных на Чемпионате мира

Читатели сайта и социальных сетей «Матч ТВ» смогут получать самую полную и оперативную статистическую информацию по каждой игре Чемпионата мира. Глубокий и подробный статистический анализ всех игр Мундиаля будет осуществляться специалистами компании InStat в режиме реального времени, и читатели получат доступ к информации, которой пользуются все тренеры участвующих команд.

Возможность посмотреть Чемпионат мира в полном объеме в высоком качестве и в прямом эфире будет у пользователей интернета на сайте matchtv.ru и приложении «Матч!Клуб». Впервые в истории Чемпионатов мира во время трансляций пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер, в числе которых: тактическая камера (паук), боковая камера (офсайд), камера, которая следит за звездными игроками из двух команд. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

В качестве дополнительного контента к трансляциям футбольных поединков посетители сайта matchtv.ru получат полную статистику турнира, рассказы о звездах Чемпионата, интерактивные опросы и голосования, комментарии на самые горячие темы экспертов и блогеров, яркие репортажи спецкоров из всех городов ЧМ-2018, оперативные интервью с игроками и тренерами сборной России, а также интересными участниками главного спортивного события года.

Кроме того, подписчики соцсетей «Матч ТВ» смогут звонить комментаторам канала по окончании игр Чемпионата мира — специальная «горячая линия» соединит подписчиков с комментаторами.