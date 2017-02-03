Сергей Андронов о новых технологиях в рекламной индустрии: Выпуск 4

Продуктовая студия Looi совместно с Sostav продолжают колонку про новые технологии, которые могут быть эффективно использованы в креативной индустрии. Среди большого количества трендов, которым приписывают большое будущее, есть AI (Artificial intelligence или искусственный интеллект) и Machine Learning или машинное обучение. И делают это, видимо, не зря! Машинное обучение является обширным подразделом искусственного интеллекта, изучающим методы построения алгоритмов, способных обучаться.

То есть, бытовым языком, это то что помогает системе самостоятельно становиться умнее на основе получаемых данных. Да, да, именно все это мы видим в фильмах, когда искусственный интеллект подключается к интернету, анализирует всю имеющуюся в сети информацию и приходит к выводу, что человечеству на Земле, вообще-то, не место и запускает ядерные боеголовки! Ну и вот это вот все.

Но не все так страшно!

Пока искусственный интеллект приносит только пользу, оптимизируя расходы, повышая эффективность, находя новые взаимосвязи в процессах и так далее. До определенного времени AI использовался в основном для выполнения серьезных задач, связанных с бизнесом, промышленностью, финансовым сектором и прочим.

Но все чаще мы видим, как распознавание визуальных образов, речи, нейронные сети приходят и в нашу повседневную бытовую жизнь. Prisma рисует нам картины по фотографии, Siri подсказывает, какая сегодня будет погода и так далее. И сегодня мы поговорим про совсем свежий эксперимент, который сулит большие перспективы использования AI в домашних условиях.

Objectifier

Да! Именно так странно называется устройство, которое позволяет «тренировать» объекты из вашего бытового окружения реагировать определенным образом на ваши действия.

Сейчас разберемся, чтобы стало понятно!

Представьте, что вы ложитесь спать, и лампа освещения сама понимает, что пора выключаться. Чайник сам понимает, что ему нужно вскипятить вам воды, чтобы вы заварили чай, когда вы достаете кружку. Или колонка, которая сама увеличивает громкость, когда вы начинаете пританцовывать.

А представьте, что вы можете запрограммировать любой электронный предмет в квартире на включение или выключение, при совершении вами абсолютно любых действий!

Посмотрите видео, чтобы прояснить все до конца!

Магия, да?!

На самом деле нет! Не магия, а несколько лет обучения в школах и университетах, дающих образование в сферах науки, технологии, дизайна и интерактива. Bjørn Karmann — именно так зовут автора этого крутого проекта. Как-то он задался вопросом, зачем людям учиться программировать, то есть изучать язык машин, если можно научить их нашему языку! И он подумал, может ли машинное обучение быть своеобразным языком программирования. Как мы видим из видео, может!

Он хочет передать силу машинного обучения в руки обычным людям, которые не умеют программировать и никогда не работали со сложными математическими алгоритмами. Его концепт имеет условное название «Spatial Programming» или «Пространственное программирование». Вместо написания сотен строк кода достаточно несколько раз показать определенное действие, положение или объект, на которое требуется реакция.

По сути вы тренируете систему, показывая несколько раз перед «камерой» определенное действие. С каждым новым повторением система обучается определять действие все точнее и точнее.

И да, для всей этой магии достаточно всего лишь вот такой коробочки!

Есть подозрение, что если даже прототип, созданный из общедоступных составных, творит такие чудеса, то в ближайшем будущем нас точно ждут оооочень интересные вещи от крупных игроков!

Так что остается ждать будущего!

Текст: Сергей Андронов, дизайн-директор продуктовой студии Looi