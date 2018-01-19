Компания доверит медиаобслуживание брендов одному агентству

Компания Mars, которой принадлежат бренды M&M’s, Snickers, Orbit и Pedigree, намерена консолидировать планирование и закупки рекламы. Сейчас эти услуги оказывают три агентства: MediaCom, Starcom и OMD. Партнер получит глобальный медиааккаунт, который оценивается в 1,4–1,6 млрд долларов. Пересмотр будет проведен собственными силами при поддержке консультантов ID Comms, сообщает Adweek.

MediaCom (WPP) с 2014 года занимается глобальным медиапланированием для Mars, тогда как Starcom (Publicis Groupe) отвечает за большинство локальных закупок. «Остатки» баинга распределены между MediaCom и OMD (Omnicom). Завершить поиски партнера пищевой гигант планирует к 2019 году. MediaCom подтвердило желание бороться за медиабизнес, Starcom и OMD отказались от комментариев.

Директор Mars по маркетингу и отношениям с потребителями Эндрю Кларк заявил, что цель пересмотра — убедиться в том, что компания по-прежнему является инноватором в плане продвижения и использует для этого самые передовые методы. «Данные могут сыграть решающую роль и при получении новых инсайтов, и при подтверждении нашей приверженности доказательному маркетингу и инвестированию», — сказал топ-менеджер.

По словам источника Adweek, претенденты должны будут представить интегрированные медиастратегии на основе данных, включающие уникальные инсайты, инвестиции и инновации.