Одно нагревание стоит 4900 рублей



Иллюстрация: скриншот видеообращения

Вокалистка Виктория ИВ открыла бизнес по согреванию постелей своим туловищем. За 4900 рублей девушка готова приехать к клиенту домой и согреть его кровать. Девушка записала видеообращение к известным бизнесменам и маркетологам, в котором она просит каким-нибудь способом поддержать ее бизнес – например, дать совет или сделать репост.

В ролике девушка поименно обращается к Павлу Дурову, Олегу Тинькову, Ксении Собчак, Евгению Чичваркину, Игорю Манну, Андрею Губайдуллину, Ирине Хакамаде и другим бизнесменам. Она говорит, что они «гуру всех гуру в плане бизнеса» и просит помощи в раскрутке своего проекта.

Я очень хочу попросить у вас помощи в том, чтобы раскрутить свой проект. Чтобы вы мне подсказали, как правильно мне действовать и как поступать. Жду ваших комментариев, сообщений, репостов, советов. Виктория Ив, женщина-грелка.

Судя по всему, бизнесмены не откликнулись на просьбу девушки. В следующем посте в фейсбуке она написала, что никто из перечисленных персон (кроме Ирины Хакамады и Вячеслава Семенчука) не ответил ей по существу. А Дмитрий Потапенко и Александр Левитас после непродолжительной переписки в личных сообщениях вообще забанили Викторию.

На сайте проекта сообщается, что один обогрев обойдется в 4900 рублей. При этом можно купить абонемент на 20 рабочих дней – он будет стоить 79 000 рублей. Если у вас двуспальная или трехспальная кровать, цена вырастет до 94 800 или 102 700 рублей.

При этом интим не входит в список услуг, клиенты платят только за обогрев кровати. Девушка использует тревожную кнопку: если клиент нарушает правила, она вызывает охрану.

По мнению создательницы, услуга понравится бизнесменам, художникам, писателям и поэтам.