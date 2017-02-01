Ранее она возглавляла маркетинговые подразделения Яндекса



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Директором по маркетингу ПАО "Ростелеком" стала Елена Доброхотова, сообщила госкомпания в своём пресс-релизе. На новом месте работы Доброхотова будет отвечать за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, "обеспечивающей компании активное привлечение клиентов на новые и традиционные услуги и сервисы".

Доброхотову привлекли в команду "Ростелекома", в том числе, как опытного digital-специалиста. Старший вице-президент компании по развитию и управлению бизнесом Владимир Кириенко заявил, что оператор нацелен на развитие бизнеса на новых рынках. По его словам, доходы от цифровых сервисов в общей выручке компании сейчас составляют 40%.

Ранее Елене Доброхотова работала в "Мегафоне" (с 2003 по 2011 год), а также руководила маркетинговым подразделениями в Яндексе (с 2011 по 2017 год).