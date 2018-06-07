Букмекер запустил кампанию с легендами мирового футбола

Букмекер bwin запустил рекламную кампанию «Кто украл кубок?» с легендами мирового футбола. Кампания стартовала презентацией короткометражного фильма с историей о похищении самого престижного футбольного трофея.

Главные роли исполнили легендарные футболисты и тренеры, в своей карьере выигравшие самый престижный трофей мирового футбола — аргентинец Диего Марадона, бразилец Кафу и испанец Висенте дель Боске, компанию им составил немец Штефан Эффенберг.

Создатели называют рекламу настоящим блокбастером с отсылками к лучшим гангстерским сагам Голливуда. В центре сюжета — дерзкое похищение кубка прямо во время презентации для ВИП-гостей. Каждый из главных героев реализует собственный план и вместе с сообщниками пытается опередить конкурентов. Однако реализовать задуманное удается лишь одному из них. Имя похитителя бренд обещает назвать по ходу проведения турнира, а пока желающие могут попробовать найти кубок, участвуя в промо-акции.

«Любая из маркетинговых активностей bwin — отражение ценностей бренда, которые мы стараемся транслировать на российскую аудиторию. К старту мундиаля мы постарались подойти во всеоружии, дав возможность всем любителям футбола использовать инновационные мобильные приложения для ставок и получать истинное удовольствие от просмотра футбольных матчей. Для нас особенно важно обеспечить высокий уровень сервиса всем игрокам, и мы хотим пожелать им удачи в игре», — добавил Дмитрий Сергеев, гендиректор bwin в России.

bwin — один из крупнейших букмекеров в мире, принадлежащий холдингу GVC. Среди команд с партнерскими соглашениями с брендом — ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. В России bwin начал официальную деятельность 2017 году, став первым легальным иностранным букмекером на территории страны.