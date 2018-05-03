Самый большой средний чек за товары для дачи — на Дальнем Востоке

Традиционно спрос на товары для дачи, сада и огорода увеличивается с приходом тёплого сезона и достигает пика к началу майских праздников. В апреле 2018 года сильнее всего вырос спрос на мангалы — в 5 раз по сравнению с серединой марта, сообщается в исследовании «Яндекс.Маркета».

Интерес к грилям, барбекю и коптильням вырос не так сильно — в 2,5 раза. Популярность теплиц и каркасных сооружений для огородов выросла в 4,2 раза. Кроме того, пользователи сервиса интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.

Раньше всех готовиться к дачному сезону стали жители Юга в этом регионе спрос на товары для дачи начал расти с середины марта, плавно увеличивался в течение месяца и достиг пика в середине апреля. Самый большой всплеск интереса наблюдался на Дальнем Востоке, где к концу апреля спрос на эти товары вырос в 2,4 раза по сравнению с мартом.

Жители Центрального округа стали готовиться к дачному сезону гораздо позже: к концу апреля спрос на такие товары в регионе вырос в 2 раза. А позже всех подготовкой к дачному сезону занялись жители Урала.

Средний чек за товары для дома и сада, оплаченные через «Яндекс.Кассу», увеличился в 3 раза — до 5030 рублей. С приходом тепла люди стали готовиться и к активному отдыху — на товары для спорта и туризма они тратят в среднем за раз 6970 рублей, это на 65% больше, чем в апреле прошлого года. А вот средний чек за цветы и другие растения, наоборот, уменьшился на 11% — до 3400 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге число покупок товаров для дома и сада также выросло сильнее всего. На втором месте по динамике роста — цветы и другие растения, на третьем — товары для спорта и туризма. Больше всего в среднем за раз москвичи и петербуржцы тратят на товары для спорта и туризма — 6460 и 7180 рублей соответственно. Средний чек за товары для дома и сада в Москве составляет 5620 рублей, в Санкт-Петербурге — 6800 рублей, за цветы и другие растения — 3900 и 3070 рублей соответственно.

Если смотреть по федеральным округам, то самый большой средний чек за товары для дома и сада — на Дальнем Востоке (7000 рублей), самый маленький — на Юге (3760 рублей). Зато южане больше всех тратят в среднем за раз на товары для спорта и туризма (9450 рублей), а меньше всего — уральцы (6060 рублей). Самый большой средний платёж за цветы и другие растения — в Дальневосточном округе (5550 рублей), самый маленький — в Приволжском (2250 рублей).